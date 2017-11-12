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ПОПАЛИ В ДТП?

УФА
СЛУЖБА
АВАРИЙНЫХ
КОМИССАРОВ
8(347)200-99-42

Приедем за 10 минут.
Оформим документы.
Без штрафов и ГИБДД.
Работаем с 2017 года.
Вызов с мобильного

АВАРИЙНЫЕ КОМИССАРЫ УФЫ

Аварийный комиссар (Аварком) - незаменимый помощник автомобилиста, в случае любого дорожного происшествия. Аварийный комиссар гарантирует правильное оформление ДТП, заполнение всех необходимых документов, сбор справок. Получите максимальное возмещение по ОСАГО и КАСКО.

Аварийный комиссар в Уфе, телефон: 200-99-42
При необходимости вызовем сотрудников ГИБДД на место ДТП.
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Пять важных причин обратиться к нам,
аварийным комиссарам Уфы

  • Большой опыт сотрудников.

    Для любого водителя, владельца автомобиля, авария - редкая и стрессовая ситуация. Сильный стресс, растерянность могут привести к неправильным действиям и ошибкам.

    Наши сотрудники оформили более 450 дорожно-транспортных происшествий с начала 2023 года, и прекрасно знают все необходимые процессы и действия которые надо совершить и как правильно оформить все документы по ДТП.

  • Психологическая поддержка, вызов спецслужб.

    Аварийный комиссар окажет вам психологическую поддержку, его знания правил дорожного движения, гражданского законодательства, требований и практики страховых компаний помогут вам в сложной ситуации при ДТП.

    При необходимости, например наличие пострадавших, аварком самостоятельно вызовет службу скорой помощи и экипаж ГИБДД.

  • Защита автоюриста и быстрое оформление ДТП.

    Аварийным комиссар, может оформить ДТП без сотрудников ГИБДД, вы сэкономите много времени, а правильно оформленные документы позволят обратиться к страховым компаниям и получить возмещение или возможно
    снизить степень вашей ответственности, если вы виновник ДТП.

  • Получение страховых выплат

    Все сталкивались с практикой когда, страховая компания, возмещает ущерб в неполном объеме при ДТП. Таких маленьких выплат элементарно не хватит на возмещение ущерба.

    Опытные эксперты, проведут оценку ущерба, сделают профессиональные фотографии поврежденного автомобиля, наши аваркомы грамотно заполнят извещение о ДТП, все это позволит получить, вам, полные выплаты по страховке и возмещение ущерба, от страховых компаний.

    За первую половину 2023 года мы помогли 154 автовладельцам в спорах со страховыми компаниями.

  • Последующая поддержка

    В последующем Вы всегда сможете обратиться и получить дополнительную
    помощь от аварийных комиссаров Уфы, например помощь автоюриста или независимой экспертизы, по тел.:8 (347) 200-99-42

Прибудем на место за 10 минут

Наши сотрудники прибудут на место ДТП, не позднее 10 минут после вызова,в любую точку города Уфы.
Бесплатная консультация. Вызов.

ДЕЙСТВИЯ АВАРКОМа

Аварийный комиссар приедет и произведет следующие действия

  • Оформление документов по ДТП

    Аварийный комиссар поможет вам справиться с психологическим стрессом и проконсультирует, как правильно оформить документы для страховой.

  • Фото и видео фиксация ДТП

    Аварком произведет фиксацию на фото и видео обстоятельств и места ДТП. сфотографирует и зафиксирует повреждения автомобилей участников аварии.

  • Проверка документов

    Аварком проверит полученные от сотрудников ДПС документы на точность, объективность и правильность оформления.

  • Взаимодействие со страховой компанией

    Проконсультирует Вас о дальнейших действиях по
    взаимодействию со страховой компанией и процессу получения выплат.
ВЫЗОВ
ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ АВАРИЙНОГО КОМИССАРА В УФЕ
  • Наталья
    20 марта, 2018
    В ДТП попала первый раз. Не зная, что делать набрала номер аварийных комиссаров. И была приятно удивлена, все оперативно, профессионально, вежливо.
  • Роман
    12 ноября, 2017.
    С утра при выезде с кольца хоть и тормозил, но врезался в киа рио, бампер расколол ей. Время в обрез, сразу вызвал комиссаров, все оформили по европротоколу да разъехались. И без всяких штрафов, и на прием успел вовремя. Хорошо ребята работают.

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АДРЕС АВАРИЙНОГО КОМИССАРА В УФЕ
Служба аварийных комиссаров в Уфе.

Город Уфа.
Улица Менделеева д.134/7.

Тел.: 8 (347) 200-99-42
Режим работы: Круглосуточно.


Телефон и адрес ГИБДД в Уфе.
город Уфа, улица Лесотехникума 20/1
Тел. 8(347) 237-02-02; 248-81-02
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