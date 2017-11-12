ДТП на улице 50 лет октября, г. Уфа.

Двигался по кольцу центр рынка, и олень со стороны улицы 50 лет Октября влетел мне в бок! Якобы всю жизнь этот заезд на кольце был главным. Аварийный комиссар вежливо и настойчиво объяснил и показал ему, что он не прав! Потом зафиксировал на схеме расположение машин и отправил нас в полк ГИБДД.

У меня машина новая, ущерб был большой, и аварком отказался оформлять по Европротоколу. И он оказался прав, страховая мне заплатила почти 200 тысяч рублей .

Спасибо аварийному комиссару и его опыту!