Получение страховых выплат
Все сталкивались с практикой когда, страховая компания, возмещает ущерб в неполном объеме при ДТП. Таких маленьких выплат элементарно не хватит на возмещение ущерба.
Опытные эксперты, проведут оценку ущерба, сделают профессиональные фотографии поврежденного автомобиля, наши аваркомы грамотно заполнят извещение о ДТП, все это позволит получить, вам, полные выплаты по страховке и возмещение ущерба, от страховых компаний.
За первую половину 2023 года мы помогли 154 автовладельцам в спорах со страховыми компаниями.